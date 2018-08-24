Ещё
Госдеп назвал дату введения санкций из-за дела Скрипалей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.75
–0.07 Золото
1183.60
–0.08 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1540
+0.0128
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Госдеп назвал дату введения санкций из-за дела Скрипалей 

News.ru 10 минут назад
Фото: News.ru
Госдепартамент анонсировал введение расширенных санкций против России. Ограничения вступят в силу 27 августа.
Извещение для Федерального реестра уже передано в правительство, в ближайший понедельник документ должен быть официально опубликован. После этого санкции начнут действовать, сообщил ТАСС представитель Госдепа США.
Как писал News.ru, 8 августа США анонсировали введение новых ограничительных мер из-за дела Скрипалей. Планировалось, что они вступят в силу 22 августа, однако этого не произошло. Предположительно, санкции коснутся суверенного госдолга России, энергетического и финансового секторов экономики страны, нескольких банков, а также ряда политиков и бизнесменов.
News.ru: последние новости
Страховщики сократили выплаты Хроника падающего рубля Покупки валюты Минфином встряхнули рынок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды247
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Валютная вакханалия: чего ждать от рубля224
Россия решила напугать США рублем33
Visa ужесточит требования к банкоматам в России
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение