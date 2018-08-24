У новосибирцев резко вырос интерес к меняющимся курсам доллара и евро

По итогам вчерашнего дня, 23 августа, жители Новосибирской области проявили большой интерес к динамике курса валют — это был самый популярный запрос в поисковой системе «Яндекс» На втором месте в рейтинге запросов оказался футбольный матч между командами «Зенит» и «Мольде», сообщает сервис Яндекс. Терминал. На третьем месте 75-летие Курской битвы, в связи с которым накануне новосибирцы принесли цветы к Монументу Славы. Курс валют, который заинтересовал жителей региона, на этой неделе стал сильно меняться. В частности, вчера Центробанк поднял курс доллара с 67,61 рубля до 68,52 рубля, а евро — с 78,19 рубля до 79,25 рубля. Это уже второй сильный скачок валют в августе, предыдущий произошёл в первой половине месяца.