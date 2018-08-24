Ещё
У новосибирцев резко вырос интерес к меняющимся курсам доллара и евро
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.75
–0.07 Золото
1183.60
–0.08 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1540
+0.0128
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

У новосибирцев резко вырос интерес к меняющимся курсам доллара и евро 

ngs.ru 8 минут назад
Фото: ngs.ru
По итогам вчерашнего дня, 23 августа, жители Новосибирской области проявили большой интерес к динамике курса валют — это был самый популярный запрос в поисковой системе «Яндекс».
На втором месте в рейтинге запросов оказался футбольный матч между командами «Зенит» и «Мольде», сообщает сервис Яндекс. Терминал. На третьем месте 75-летие Курской битвы, в связи с которым накануне новосибирцы принесли цветы к Монументу Славы.
Курс валют, который заинтересовал жителей региона, на этой неделе стал сильно меняться. В частности, вчера Центробанк поднял курс доллара с 67,61 рубля до 68,52 рубля, а евро — с 78,19 рубля до 79,25 рубля.
Это уже второй сильный скачок валют в августе, предыдущий произошёл в первой половине месяца.
ngs.ru: последние новости
Власти отдали в частные руки парковку на Красном проспекте Остановиться невозможно: новосибирцы начали оформлять всё больше кредитов «Деньги тратили много на что»: прокуратура нашла нарушения при строительстве ЖК на Зорге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Золото тянет на дно: Россия потеряла миллиарды247
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Валютная вакханалия: чего ждать от рубля224
Россия решила напугать США рублем33
Visa ужесточит требования к банкоматам в России
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение