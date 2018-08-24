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Китаец пытался незаконно вывезти $26 тыс. из России
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Китаец пытался незаконно вывезти $26 тыс. из России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Китая пытался незаконно провезти через уссурийскую таможню свыше двух миллионов рублей и 1,6 тысячи юаней. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Об этом сообщили на сайте Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления.
Таможенники Уссурийска выявили в пропускном пункте Полтавка крупную партию незадекларированной валюты в сумке жителя Китая. Он знал, что более 10 тысяч американских долларов нужно декларировать, но не сделал этого. Он пытался незаконно вывезти свыше 26 тысяч долларов США.
Валюту изъяли.
В отношении гражданина КНР возбудили уголовное дело. Ему грозит двухлетнее заключение или штраф в размере до десятикратной суммы изъятых у него денег.
Расследование продолжается.
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