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Курс бразильского реала упал по отношению к доллару до минимума за последние 2,5 года
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Курс бразильского реала упал по отношению к доллару до минимума за последние 2,5 года 

ТАСС 29 минут назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Курс бразильского реала упал в четверг до минимального значения по отношению к доллару за последние два с половиной года. На момент закрытия торгов за единицу американской валюты давали 4,123 реала.
Более низкий курс бразильской валюты был зафиксирован лишь 31 месяц назад: 21 января 2016 года доллар стоил 4,166 реала. Индекс Bovespa бразильской фондовой биржи Сан-Паулу в четверг также упал на 1,65%. Курс реала снижается уже седьмой день подряд.
По данным информационного интернет-портала UOL, поведение национальной валюты Бразилии обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. К первым эксперты относят обострение торговой войны между США и Китаем, а ко вторым — неопределенность, связанную с прогнозами по поводу исхода предстоящих в стране президентских выборов. В частности, падение реала ускорилось после публикации данных о рейтингах кандидатов.
Всеобщие [президентские, парламентские и губернаторские] выборы состоятся в Бразилии 7 октября. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Предвыборная кампания началась 15 августа.
Согласно социологическим опросам, фаворитом избирательной гонки является экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отбывающий тюремный срок по делу о коррупции. Согласно бразильскому законодательству, человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, теряет право занимать выборные должности. Однако 15 августа левая Партия трудящихся (ПТ) все же подала документы для регистрации Лулы да Силвы своим кандидатом на пост президента вопреки обвинительному приговору. В случае если бывшему главе государства будет отказано в возможности участвовать в избирательной гонке, наибольшие шансы на победу получит ультраправый депутат Жаир Болсонару из Социал-либеральной партии Бразилии.
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