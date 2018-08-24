Где дешевле одеть ребенка к школе: примеряем наряды из секонд-хенда, магазина и с тюменского рынка

В среднем, один комплект одежды обойдется в три тысячи рублей

В тюменских магазинах — настоящий ажиотаж. До первого сентября осталось чуть больше недели, родители с утра и до позднего вечера осаждают примерочные. Кто-то покупает школьную форму на линейку в День знаний, другие запасаются сразу несколькими комплектами одежды на весь учебный год — от носков и колготок до брюк и рубашек.

Мы решили подсчитать расходы, которые пришлось понести родителям школьников, собирая своих сыновей и дочек в школу. Для чистоты эксперимента мы выбрали разные торговые точки — от фирменных детских магазинов до секонд-хендов, а также взяли с собой в поход по магазинам третьеклассницу Соню. Отличается ли ассортимент в разных магазинах и где выгоднее всего одевать ребенка к школе — читайте и смотрите ниже.

Пункт №1. Магазин в торговом центре

Первой нашей точкой стал магазин Acoola в одном из торговых центров Тюмени. Тут большой ассортимент школьной одежды. Мы выбрали практичный сарафан за 1499 рублей, блузку за 1299 рублей, туфли за 1499 рублей, бантик за 299 рублей и белые праздничные колготки за 299 рублей. В итоге этот образ обошёлся нам в 4895 рублей.

Вот такой наряд, начиная с рубашки и сарафана заканчивая колготками и туфлями, для 9-летней Сони мы подобрали в Acoola

Пункт №2. Детский мир Затем мы отправились в «Детский мир». Здесь большое разнообразие одежды для учёбы. Есть вещи эконом-варианта, есть и с «кусачим» ценником. В итоге нам подошли юбка за 499 рублей, блузка по скидке за 349 рублей, жилет для девочки за 999 рублей и туфли за 1499 рублей. Цены на колготки здесь разные — пару можно взять за 699 рублей.

Мы подбирали одежду, ориентируясь на размеры 9-летней Сони. За этот наряд на первосентябрьскую линейку вы отдадите 3346 рублей, без учёта стоимости колготок

Пункт №3. Обычный рынок

После торгового центра мы отправились на Минский рынок. Людей в помещении было немного, что, скорее всего, связано с недавним временным закрытием рынка из-за проблем с пожарной безопасностью. В середине июля его открыли, но он до сих пор работает не на полную мощность.

На рынке есть лишь два павильона со школьной одеждой для младшеклассников. Ассортимент небольшой, но подобрать интересные варианты — можно.

Цены на такие костюмы, которые продают на рынке, не отличаются от расценок в обычных магазинах

Мы нашли интересный комплект, состоящий из сарафана и кофты, за 2000 рублей. Туфли и колготки здесь не продают.

Такой образ обошёлся нам в 2300 рублей. Колготки мы купили в другом магазине и пришли в старой обуви

Пункт №4 Секонд-хенд

Напоследок мы заглянули в секонд-хенд. Выбор здесь очень скудный, но цены сильно отличаются от рыночных и магазинных. Продавец рассказал, что до нас к ним приходила семья с мальчиком, которому удалось подобрать комплект хорошей школьной формы. Нам же пришлось довольствоваться тем, что нашлось на нашу девочку. Белая кофточка обошлась в 370 рублей, клетчатая юбка — в 300 рублей.

За такой образ, опять же не считая расходов на обувь и колготки, мы отдали бы 670 рублей

А если покупать с рук в интернете?

По данным сервиса объявлений Юла, в среднем тюменским родителям придется потратить 3 800 рублей на сборы ребенка в школу. Если говорить о ценах на конкретные товары, школьная форма обойдется примерно в 840 рублей. Средняя стоимость детских туфель на сайтах объявлений — 390 рублей. Рюкзак можно купить за 600 рублей.

В прошлом году мы расспросили тюменских родителей, сколько они потратили на подготовку детей к школе. Суммы у всех оказались разными, кто-то отдал примерно три тысячи рублейна одежду и предметы для школы, а кто-то раскошелился на 10-15 тысяч рублей.

Также можете заглянуть в наш прошлогодний обзор цен на школьную форму и посмотреть, сильно ли расценки изменились за год.

А вы собрали своё чадо в школу? Рассказывайте в комментариях, в какую сумму вам обошлись одежда, обувь и канцтовары. Будем сравнивать!