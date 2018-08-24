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Девушкам решили заплатить за женское порно
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Девушкам решили заплатить за женское порно 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Порноресурс xHamster открыл фонд в поддержку начинающих и профессиональных кинематографисток, которые смогут расширить контент сайта порнографией для женщин. Об этом сообщает The Daily Dot.
«Мы решили запустить фонд после того как заметили, что наша аудитории более чем на четверть состоит из женщин, но у нас было очень мало контента, предназначенного специально для них. Многие сайты и сообщества прямо враждебны женщинам», — заявил вице-президент xHamsters Алекс Хокинс. Он добавил, что общий фонд для создания женского порно составит 25 тысяч долларов.
Компания начнет принимать заявки от кинематографисток-любителей в сентябре. Создатели раз в месяц будут отбирать наиболее интересную из них и выплачивать автору по 500 долларов. Начиная со следующего года, организаторы фонда предоставят 10 грантов на сумму в тысячу долларов тем режиссерам, которые уже снимают порно для женщин. Оставшиеся 10 тысяч долларов пойдет на финансирование совместного производства роликов между профессиональными кинематографистками и собственной командой xHamster.
Жюри для отбора заявок будет состоять из женщин различных профессий: исполнительниц, журналисток, сотрудниц xHamster и других отраслей.
Ранее исследователи выяснили, почему гей-порно пользуется популярностью у женщин. Как оказалось, более половины опрошенных девушек постоянно представляют себя мужчиной во время мастурбации.
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