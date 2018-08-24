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Индия прекратила оплачивать поставки российского оружия из-за санкций США
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Индия прекратила оплачивать поставки российского оружия из-за санкций США 

Daily Storm 19 минут назад
Фото: Daily Storm
С апреля текущего года Индия прекратила оплачивать большинство оружейных контрактов, заключенных с «Рособоронэкспортом», из-за введенных США против российской компании санкций. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к оборонной промышленности России. По данным издания, индийская сторона прекратила выплаты из-за опасений банков страны подпасть под вторичные американские санкции.
Как сообщил источник газеты, близкий к российскому правительству, в апреле 2018 года начались задержки с оплатой контрактов на поставку вооружений «Рособоронэкспортом» со стороны индийских заказчиков. По его словам, поиск решения неплатежей активно обсуждается на разных уровнях. Одним из вариантов рассматривается переход на расчеты в национальных валютах.
«Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли», — сказал 21 августа на форуме «Армия-2018» генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Другой источник «Ведомостей» заявил, что проблему российско-индийских расчетов необходимо разрешить к визиту президента России Владимира Путина в Индию, который запланирован на октябрь текущего года. В противном случае, утверждает собеседник газеты, подписание новых контрактов теряет всякий смысл.
Ранее источники газеты The Times of India сообщали, что Индия и Россия готовят «дорожную карту» обхода американских санкций. Введенные Вашингтоном ограничения могут угрожать российско-индийским контрактам на поставку вооружений на сумму 12 миллиардов долларов.
В конце апреля 2018 года Индия заявила о выходе из программы по созданию на базе Су-57 экспортной модификации самолета с обозначением FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft — истребитель пятого поколения). Отказ индийской стороны от совместного проекта связан с тем, что Россия ожидала софинансирования и технологической помощи, а Индия этого не потянула, объяснил эксперт решение Нью-Дели.
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