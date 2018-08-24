Инфляция в Японии остается устойчиво низкой

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Инфляция в Японии, вопреки прогнозам, не ускорилась в июле, что подчеркивает сохраняющуюся слабость ценового давления, пишет Bloomberg

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после аналогичного повышения в июне. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение базовой инфляции до 0,9%.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания и энергоносителей повысились на 0,3%, что совпало с прогнозом, после роста на 0,2% в июне.

В целом потребительские цены в стране выросли на 0,9%, тогда как ожидался подъем на 1% после роста на 0,7% в июне.

Инфляция в Японии остается значительно ниже целевого 2%-го уровня, несмотря на годы масштабного монетарного стимулирования.

Увеличение стоимости энергоносителей по-прежнему поддерживает индекс потребительских цен, но его эффект, наряду с воздействием жаркой погоды, не смог обеспечить ожидаемого ускорения инфляции.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, по сообщениям СМИ, заявил, что у японских мобильных операторов есть возможность сократить расходы на услуги сотовой связи на 40%. Это усиливает неопределенность в отношении перспектив достижения целевого показателя инфляции.

Правительство надеется, что уменьшение расходов домохозяйств на мобильную связи поможет стимулировать расходы в других областях и повысить общее потребление. Но если пользователи смартфонов вскоре не увеличат траты на что-то другое, эта мера может иметь негативные последствия, особенно для Банка Японии. 40%-е сокращение расходов на сотовую связь может подтолкнуть инфляцию к отрицательной территории, пишет Reuters

Банк Японии в прошлом месяце признал, что инфляция не достигнет цели в 2% до начала 2021 года, и предпринял шаги, чтобы сделать свою политику более устойчивой.

Как сообщали «Вести. Экономика», регулятор анонсировал более гибкий способ скупки облигаций на рынке и заявил о намерении сохранять крайне низкий уровень процентных ставок на протяжении долгого времени.