Ещё
Инфляция в Японии остается устойчиво низкой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.80
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.88
+0.00 Золото
1187.88
–0.03 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1567
+0.0156
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Инфляция в Японии остается устойчиво низкой 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». Инфляция в Японии, вопреки прогнозам, не ускорилась в июле, что подчеркивает сохраняющуюся слабость ценового давления, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/FRANCK ROBICHON
Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после аналогичного повышения в июне. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение базовой инфляции до 0,9%.
Потребительские цены без учета свежих продуктов питания и энергоносителей повысились на 0,3%, что совпало с прогнозом, после роста на 0,2% в июне.
В целом потребительские цены в стране выросли на 0,9%, тогда как ожидался подъем на 1% после роста на 0,7% в июне.
Инфляция в Японии остается значительно ниже целевого 2%-го уровня, несмотря на годы масштабного монетарного стимулирования.
Увеличение стоимости энергоносителей по-прежнему поддерживает индекс потребительских цен, но его эффект, наряду с воздействием жаркой погоды, не смог обеспечить ожидаемого ускорения инфляции.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, по сообщениям СМИ, заявил, что у японских мобильных операторов есть возможность сократить расходы на услуги сотовой связи на 40%. Это усиливает неопределенность в отношении перспектив достижения целевого показателя инфляции.
Правительство надеется, что уменьшение расходов домохозяйств на мобильную связи поможет стимулировать расходы в других областях и повысить общее потребление. Но если пользователи смартфонов вскоре не увеличат траты на что-то другое, эта мера может иметь негативные последствия, особенно для Банка Японии. 40%-е сокращение расходов на сотовую связь может подтолкнуть инфляцию к отрицательной территории, пишет Reuters.
Банк Японии в прошлом месяце признал, что инфляция не достигнет цели в 2% до начала 2021 года, и предпринял шаги, чтобы сделать свою политику более устойчивой.
Как сообщали «Вести. Экономика», регулятор анонсировал более гибкий способ скупки облигаций на рынке и заявил о намерении сохранять крайне низкий уровень процентных ставок на протяжении долгого времени.
Вести Экономика: последние новости
Кто владеет рекордными $21,21 трлн долга США? Рынок США повторил рекорд доткомов. Будет ли крах? Стали известны претенденты на расчеты в нацвалютах по оборонным контрактам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потеряла миллиарды580
Что делать в период нестабильности рубля45
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия решила напугать США рублем33
Трамп намерен поразить Россию в самое сердце8
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение