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На Южном Урале могут измениться условия размещения нестационарных торговых объектов
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На Южном Урале могут измениться условия размещения нестационарных торговых объектов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинской области могут измениться условия размещения нестационарных торговых объектов, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе законодательного собрания региона.
Проект закона о внесении изменений в соответствующие статьи внес на рассмотрение законодателей челябинский депутат Константин Захаров. Он предложил внести дополнительные положения по оформлению порядка проведения торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и определения размера платы, если торгов не проводилось, и другие изменения.
Законодательством РФ пока регулируются только вопросы, связанные с включением нестационарных торговых объектов в схему их размещения. Условия размещения объектов и органы власти, к полномочиям которых они относятся, не определены, что способствует возникновению судебных споров.
Челябинское заксобрание рассмотрит инициативу депутата на сентябрьском заседании.
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