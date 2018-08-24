На Южном Урале могут измениться условия размещения нестационарных торговых объектов

В Челябинской области могут измениться условия размещения нестационарных торговых объектов, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе законодательного собрания региона.

Проект закона о внесении изменений в соответствующие статьи внес на рассмотрение законодателей челябинский депутат Константин Захаров . Он предложил внести дополнительные положения по оформлению порядка проведения торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и определения размера платы, если торгов не проводилось, и другие изменения.

Законодательством РФ пока регулируются только вопросы, связанные с включением нестационарных торговых объектов в схему их размещения. Условия размещения объектов и органы власти, к полномочиям которых они относятся, не определены, что способствует возникновению судебных споров.

Челябинское заксобрание рассмотрит инициативу депутата на сентябрьском заседании.