Доходы китайской компании «Алибаба» выросли на 61 проц. в первом квартале 2019 финансового года

Ханчжоу, 24 августа / Синьхуа / — Китайский гигант электронной коммерции «Алибаба» в четверг заявил, что в первом квартале 2019 финансового года /с 1 апреля по 30 июня 2018 года/ его доходы выросли на 61 проц. в годовом исчислении до 80,92 млрд юаней /около 11,77 млрд долл. США/.

Доходы «Алибаба» от основной хозяйственной деятельности увеличились на 61 проц. в годовом выражении до 69,19 млрд юаней. Показатель полной товарной стоимости /GMV/ его онлайн-рынка Tmall поднялся на 34 проц. в годовом исчислении.

"У нас был еще один отличный квартал. Бурный рост был зарегистрирован в нашем бизнесе электронной коммерции, облачных вычислениях, цифровых медиа и развлечениях", сказала финансовый директор компании «Алибаба» У Вэй /Maggie Wu/.

По сообщению компании, число ежегодных активных пользователей на ее площадках розничных продаж достигло нового максимума в 576 млн -0-