Цена на нефть Brent превысила $75

Цена на нефть марки Brent впервые с 31 июля превысила $75 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 31 июля превысила 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.30 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47%, до 75,08 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 68,25 доллара за баррель.

Ранее крупные американские хедж-фонды Andurand Capital и Westbeck Capital предупредили о грядущем росте цен на нефть на фоне введения в ноябре новой порции американских санкций против Ирана и снижения нефтедобычи в Венесуэле.

По прогнозу аналитиков, сложившаяся ситуация приведет к уходу с рынка 1,3-2,0 миллиона баррелей нефти в сутки, в результате чего мировые цены на топливо могут вырасти до 150 долларов за баррель.

Аналитики компании Cowen, мнение которых приводит агентство MarketWatch, прогнозируют, что в результате возобновления американских санкций экспорт сырья из Ирана сократится на 900 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Решение Трампа раскритиковала как Россия, так и партнеры Вашингтона в Европе.