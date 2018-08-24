Биржи АТР торгуются разнонаправленно на фоне переговоров США и КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики на фоне завершения "первого раунда" возобновленных торговых переговоров США и КНР без конкретных результатов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% — до 2714,98 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,37%, до 1458,27 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,69% — до 27599,46 пункта, корейский KOSPI — увеличивался на 0,04%, до 2283,46 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,41% — поднимаясь до 6269,7 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,64% — до 22553,68 пункта.

В среду и четверг в Вашингтоне состоялась встреча делегаций двух стран для переговоров по торговым разногласиям и в попытке завершить "торговую войну" и обмен пошлинами. Несмотря на то, что стороны назвали обмен мнениями конструктивным, никаких конкретных итогов возобновленных переговоров не последовало. Белый дом отметил, что члены делегации проинформируют более высокопоставленных чиновников об итогах этих переговоров, отмечает агентство Market Watch. Кроме того, не было объявлено о датах новых встреч делегаций.

Однако аналитики отмечают, что такой результат переговоров был предсказуем. "Рынок знал, что на этот раз в результате переговоров на низком уровне не будет предложено какого-то конкретного решения, поэтому это было ожидаемо", — приводит агентство Рейтер мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато (Hikaru Sato).

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиард долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В этот четверг США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. В ответ китайская сторона ввела аналогичные меры.

Японский Nikkei вышел в плюс на фоне удешевления иены, что приводит к росту стоимости компаний, ориентированных на экспорт. Австралийские биржи растут на новостях об избрании нового премьера Австралии — казначея правительства Скотта Моррисо. На новость разнонаправленно отреагировала "большая четверка" банков страны — ANZ и Westpac теряют в цене, в то время как бумаги Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank дорожают.