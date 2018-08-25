«Автостат»: Около 2,5 тыс. электромобилей зарегистрировано в России к началу июля 2018 г.

По состоянию на 1 июля 2018 г. в России зарегистрировано около 2,5 тыс. электромобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Аналитики агентства провели исследование российского парка легковых автомобилей и определили, что по состоянию на 1 июля 2018 г. в нашей стране насчитывается 2,5 тыс. электромобилей. Свыше 70% от общего объема приходится на одну модель — Nissan Leaf, который зарегистрирован в количестве 1,8 тыс. единиц. Далее следует Mitsubishi i-MiEV (294 штук). В тройку лидеров также входит Tesla Model S, представленная 202 экземплярами. Эксперты отмечают, что на эти три модели приходится более 90% всего российского парка электромобилей», — говорится в сообщении.

По данным агентства, менее 100 машин в парке принадлежит разработке ВАЗ — электромобилю LADA Ellada (93 машин). Остальные электрокары имеют еще меньшие показатели: Tesla Model X — 88 штук, Renault Twizy — 27 автомобилей, BMW i3 — 11 штук, а Tesla Model 3 — в единственном экземпляре.

«Примерно каждый четвертый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (586 штук). Этот регион по числу «экологически чистых» автомобилей оставил позади Москву и Подмосковье вместе взятые (369 и 98 штук соответственно). В Хабаровском крае данный показатель составляет 244 единицы, в Краснодарском крае — 190 штук, в Иркутской области — 146 штук, а в Амурской — 113 штук. В Санкт-Петербурге числится 73 электромобиля, в Самарской области — 57. В остальных российских регионах на учете находится менее 50 электрокаров», — подытожили в пресс-службе.