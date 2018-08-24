Российские госбанки принимают санкционный удар

Москва, 24 августа — «Вести. Экономика» Угроза санкций сильно бьет не только по рублю, но и по госбанкам. Инвесторы отчаянно распродают бумаги российского финансового сектора.

Новые односторонние санкции США в отношении России в связи с делом Скрипалей вступят в силу ориентировочно 27 августа. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента.

Санкции планируется ввести в два этапа: первый в августе, второй уже в ноябре, и, как утверждают сенаторы, это будет самый жесткий сценарий. Удар прежде всего будет нанесен по банкам, причем государственным.

"Интерфакс" приводит выводы Debevoise & Plimpton, в которых говорится, что санкции могут активировать пункты международных договоров, позволяющие зарубежным кредиторам потребовать от российских контрагентов досрочного погашения займов.

Безусловно, это крайне болезненный удар.

Это чувствуют и инвесторы, они активно избавляются от акций российских госбанков. Достаточно вспомнить, что еще в начале этого года бумаги "Сбербанка" были абсолютным лидером фондового рынка РФ и обновили исторический максимум, а сейчас тестируют минимальные значения за год. Накануне капитализация упала более чем на 3%.

ВТБ несколько другая история, эти акции и так не показывали какой-то впечатляющей динамики, а сейчас и вовсе находятся на минимуме за последние 4 года. В четверг потери составили еще почти 4%.

Как видно на графике, от своих максимумов капитализация крупнейшего банка страны рухнула уже почти на 40%.

Добавим, по данным Банка России, на 1 июля общий внешний долг РФ составлял 485,5 млрд долларов, из которых две трети — 327 млрд — долг корпораций, а еще 95 млрд — долг банков.

Первый, внесенный самим Ван Холленом и получивший поддержку еще 12 сенаторов (S.2313), требует прямого запрета на корсчета в США, что равносильно отключению банков от возможности проводить долларовые операции.

При этом санкции, по идее Ван Холлена, должен вводить не президент Дональд Трамп , а глава национальной разведки, если получит информацию о новом вмешательстве России в выборы, сообщает finanz.ru

Банк Москвы. Второй законопроект (S.3336), представленный группой из шести законодателей во главе с сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом, требует заморозить активы российских госбанков в США и запретить американским юрлицам любые операции с ними. Санкции, согласно проекту, вводит Трамп, который может выбрать один или несколько из шести госбанков — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк Россельхозбанк , Промсвзязьбанк, ВЭБ

План пользуется поддержкой обеих партий, но слушаний по нему пока не назначено.