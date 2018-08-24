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ВВП Германии во II квартале вырос на 2,3%
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ВВП Германии во II квартале вырос на 2,3% 

Вести Экономика 17 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 августа — «Вести. Экономика». ВВП Германии, крупнейшей экономики ЕС, по окончательной оценке, вырос во втором квартале 2018 г. на 2,3% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).
В квартальном выражении с учетом сезонных корректировок ВВП вырос на 0,5% и 2% в годовом выражении. Все показатели совпали с предварительной оценкой.
В первом квартале 2018 г. ВВП Германии показал несколько более слабый рост — на 0,4%.
Домохозяйства увеличили свои расходы на потребление на 0,3%, а расходы правительства выросли на 0,6%, чем в предыдущем квартале.
Инвестиции также увеличились: рост на 0,3% в оборудование и на 0,6% в строительстве, чем в первом квартале 2018 г. В целом, внутреннее потребление значительно выросло на 0,9% по сравнению с первыми тремя месяцами текущего года.
По сравнению с первым кварталом 2018 г. предварительные расчеты показывают, что экспорт товаров и услуг вырос на 0,7%. Импорт вырос значительно сильнее — на 1,7%.
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