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ВВП Германии во II квартале вырос, по окончательной оценке, на 2,3%, в рамках прогноза
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ВВП Германии во II квартале вырос, по окончательной оценке, на 2,3%, в рамках прогноза 

Прайм 16 минут назад
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос во втором квартале 2018 года на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В квартальном выражении рост с учетом сезонных корректировок составил 0,5%. Показатели полностью совпали с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.
При этом с учетом сезонных корректировок рост индикатора составил 2% в годовом выражении. Все показатели совпали с предварительной оценкой.
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