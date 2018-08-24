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Золотовалютные резервы Украины падают в течение трех месяцев
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Золотовалютные резервы Украины падают в течение трех месяцев 

Украина.ру 9 минут назад
Фото: Украина.ру
Согласно последним данным Национального банка Украины, золотовалютные резервы Украины составили $17,75 млрд, по состоянию на 1 августа. За июль этот показатель сократился на 1,3%, т.е. на $229,7 млн  Об этом сообщает издание «Сегодня».
В апреле впервые за 2018 год можно было наблюдать увеличение золотовалютных резервов, тогда они выросли на $229,58 млн, однако спустя месяц было очередное падение на 1,36%, отмечает издание.
В НБУ отмечают, что сокращение резервов связано с активными продажами валюты, необходимыми для сглаживания колебаний обменного курса.
«Как и в июне, учитывая преобладание спроса на валюту над ее предложением, в июле Национальный банк продлил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. За прошедший месяц чистая продажа валюты Национальным банком составил $64,4 млн», — отметили в Нацбанке.
Кроме того, выплаты по государственному долгу происходят в иностранной валюте. Так, только в июле на обслуживание кредитов было направлено $321,5 млн, что является ощутимой суммой для нашей экономики.
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