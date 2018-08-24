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Курс биткоина начал расти после падения
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Курс биткоина начал расти после падения 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу повышается в цене, корректируясь после снижения накануне на решении американского биржевого регулятора SEC отклонить запуск девяти биржевых фондов, привязанных к биткоин-фьючерсам, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.40 мск биткоин дорожал на 1,41% — до 6,52 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,75% — до 6,496 тысячи долларов.
Другие криптовалюты также демонстрировали положительную динамику: Ethereum дорожал на 0,78% — до 275,04 доллара, Ripple — на 0,85%, до 0,324 доллара, Bitcoin Cash — на 1,4%, до 527,33 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 210,6 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,3% всего рынка криптовалют.
В пятницу участники торгов покупают биткоин, подешевевший накануне после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила заявку на открытие ориентированных на биткоин биржевых инвестиционных фондов — ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF. Кроме этого, комиссия также отклонила заявки на запуск биткоин-ETF, поданных компаниями Direxion и GraniteShares.
Сооснователь компании Crescent Crypto Asset Management Крис Матта (Chris Matta), мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что биржевые фонды, привязанные к биткоин-фьючерсам, в текущем году запущены не будут.
Участники торгов также обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что спрос на первые в мире облигации на технологии блокчейн, выпускаемые австралийским банком Commonwealth Bank of Australia (CBA), превысил ожидания. В частности, банк получил заявки от 7 инвесторов, и объем размещения составляет 110 миллионов австралийских долларов (80,48 миллиона долларов США) вместо ранее ожидавшего объема в 100 миллионов австралийских долларов.
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