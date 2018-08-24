Инвесторы ждут решений по «списку Белоусова»

Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне смешанных торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы.

Так, азиатские индексы заканчивают неделю ростом в 2% и выше благодаря позитивным ожиданиям от переговоров по торговым пошлинам между США и Китаем. Однако китайские чиновники отмечают, что пока прогресса в переговорах нет.

В свою очередь, американские и европейские индексы торговались всю неделю в боковом диапазоне в ожидании публикации протоколов FOMC ФРС США ЕЦБ . При этом, инвесторы пока вяло отреагировали на появление угрозы импичмента Президенту США. Теперь, из существенных событий, мы отметим выступление Председателя ФРС по теме монетарной политики на конференции мировых Центробанков в Джексон-Хоул, в пятницу.

В России, главы компаний из «Списка Белоусова» обсудят с Правительством вопросы по сверхдоходам, которые инвесторы воспринимают негативно. Последние новости говорят о том, что Правительство не рассматривает изъятие дополнительных доходов у крупных российских компаний металлургического сектора. Однако, мы предполагаем, что возможно, Правительство предложит компаниям заняться социальными проектами, предусматривающими финансовую поддержку населения, или что-либо в этом ключе.