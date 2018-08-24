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Инвесторы ждут решений по «списку Белоусова»
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Инвесторы ждут решений по «списку Белоусова» 

Прайм 33 минуты назад
Ожидаем нейтрального открытия российского рынка на фоне смешанных торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы.
Так, азиатские индексы заканчивают неделю ростом в 2% и выше благодаря позитивным ожиданиям от переговоров по торговым пошлинам между США и Китаем. Однако китайские чиновники отмечают, что пока прогресса в переговорах нет.
В свою очередь, американские и европейские индексы торговались всю неделю в боковом диапазоне в ожидании публикации протоколов FOMC ФРС США и ЕЦБ. При этом, инвесторы пока вяло отреагировали на появление угрозы импичмента Президенту США. Теперь, из существенных событий, мы отметим выступление Председателя ФРС по теме монетарной политики на конференции мировых Центробанков в Джексон-Хоул, в пятницу.
В России, главы компаний из «Списка Белоусова» обсудят с Правительством вопросы по сверхдоходам, которые инвесторы воспринимают негативно. Последние новости говорят о том, что Правительство не рассматривает изъятие дополнительных доходов у крупных российских компаний металлургического сектора. Однако, мы предполагаем, что возможно, Правительство предложит компаниям заняться социальными проектами, предусматривающими финансовую поддержку населения, или что-либо в этом ключе.
АЛРОСА опубликует финансовые результаты за I полугодие и II квартал текущего года. Ожидаем, что в первой половине дня рубль укрепится к доллару благодаря подготовке экспортеров к налоговым платежам на следующей неделе. Тогда как во второй половине дня, когда будет выступать глава ФРС, волатильность повысится.
Прайм: последние новости
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