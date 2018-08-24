Эксперт: акции протеста против повышения пенсионного возраста не несут угрозы для власти

По его мнению, реперной точкой для власти будут региональные выборы, власть оценит результат «Единой России» на них.

«Кроме того, будет отслеживаться динамика протестной активности. 2 и 9 сентября, как известно, анонсированы акции протеста против повышения пенсионного возраста. Много будет зависеть от того, насколько эти акции будут массовыми, будет ли происходить радикализация выступлений, какие требования будут выдвигаться», — сказал эксперт в интервью «СП».

Он подчеркнул, что пока акции протеста против повышения пенсионного возраста не несут угрозы для власти.

Читайте подробнее в материале «СП» «Пенсионная реформа: Кремль боится улицы, а не соцсетей».