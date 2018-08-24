Brent по $75, санкции ЕС против завершения QE

Позитива может оказаться недостаточно. Котировки Brent повышаются под влиянием сокращения запасов энергоресурсов в США. Кроме того, некоторую поддержку спросу на российские активы могут оказать сигналы властей ЕС о том, что они не будут следовать призыву министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта об усилении санкций против России, что подчеркивает расширяющийся разрыв внутри блока. Санкции ЕС действуют до конца января 2019 г. Тем не менее сохраняются опасения по поводу запланированного сворачивания QE и повышения ставок, несмотря на то, что протоколы заседаний FOMC и ЕЦБ содержали указания на риски для мировой экономики, связанные с торговыми войнами (вчера США и Китай ввели новые встречные пошлины). На этом фоне инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на ежегодной встрече глав центробанков в Джексон-Хоуле.

Снижение в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 —0.17%, DJIA —0.30%, NASDAQ —0.13%). Азия (Hang Seng +0.12%, Shanghai —0.08%, Nikkei +0.33%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.09%), фьючерсы на Brent торгуются на уровне $75.15 за барр. — выше открытия.

Негатив усиливается. Несмотря на высокие цены на нефть ($74 за барр.), индексы снижались под давлением указаний на ужесточение политики ФРС и ЕЦБ, угрозы ухудшения отношений России и США из-за возможных последствий ситуации с Манафортом и Коэном для Трампа, а также эскалации торговой войны США и Китая.

Главной новостью стали результаты Сбербанка , которые, хотя и были сильными, не смогли оказать достаточную поддержку акциям (SBER LI —3.7%). В свете ослабления рубля (в течение дня российская валюта достигала уровня RUB 69 за доллар) падение стоимости SBER в ходе торговой сессии превышало 5%. ЦБ не смог остаться в стороне, заявив о прекращении покупок валюты до конца сентября для поддержания курса рубля. Все сектора показывали единую динамику — отрицательную. Отдельные бумаги смогли пересилить негатив: защитные Татнефть Новатэк выглядели сильнее на фоне роста котировок Brent, а iMOEX (-1.7%), SBER RX (-4.7%) и ВТБR RX (-3.7%) закрылись возле минимумов.

По итогам дня: цены на нефть Brent (-0.07% до $74.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 68.19, РТС (-2.0%), индекс МосБиржи (-1.61%).