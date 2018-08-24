Угроза санкций продолжает оказывать давление на российский рынок

ЦБ временно прекратил покупку валюты. Неопределенность, связанная с возможностью введения новых антироссийских санкций, сохраняется и продолжает негативно влиять на российский рынок. Подтверждением такого влияния служит вчерашнее поведение акций Сбербанка , которые упали на 4,8%, несмотря на опубликованные хорошие результаты 2 кв. 2018 г., после заявления американского сенатора Ван Холлена о том, что новые ограничительные меры, которые могут быть введены осенью, затронут банки. ЦБР решил разрядить ситуацию на валютном рынке и принял решение начиная с 23 августа и до конца сентября не производить покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Это ослабило давление на рубль, и курс национальной валюты к доллару и евро отыграл значительную часть понесенных утром потерь. Впрочем, фондовому рынку это не помогло. Индекс РТС упал на 2% по итогам дня, а индекс MOEX потерял 1,6%.

Очередной пакет антироссийских санкций, как сообщили СМИ со ссылкой на госдеп США, вступят в силу 27 августа. Это пока санкции, которые затрагивают импорт в Россию товаров двойного назначения. Более существенные меры могут быть введены позднее на основе законопроектов, которые сейчас обсуждаются в комитетах Конгресса.

Предварительное значение августовского промышленного индекса Markit для еврозоны не дотянуло до ожиданий, хотя и составило солидные 54,6 пункта, а предварительное значение индекса сервисных отраслей совпало с прогнозом — 54,4. В то же время индекс потребительской уверенности в еврозоне в августе упал до минус 1,9 против ожидавшегося уровня минус 0,7 и минус 0,6 в прошлом месяце. Протокол последнего заседания ЕЦБ , опубликованный вчера, не добавил ничего важного к тому, что уже было известно о планах ЕЦБ по сворачиванию программы выкупа активов и сохранению ставки на текущем уровне в течение еще как минимум года. Президент Германского федерального банка Йенс Вайдман на пресс— конференции заявил, что регулятору необходимо продолжать сворачивать монетарные стимулы, несмотря на возросшие риски в экономике.