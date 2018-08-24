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Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро
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Рубль растёт на открытии торгов к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 47 копеек — до 67,72 рубля.
Курс евро снизился на 42 копейки и составил 78,33 рубля.
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