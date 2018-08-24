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Главным экспортным продуктом Псковской области вновь стал металлолом
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Главным экспортным продуктом Псковской области вновь стал металлолом 

Псковская губерния 1 час назад
По результатам экспортно-импортной деятельности в первом полугодии основным продуктом, который идёт на экспорт, в Псковской области стал лом и отходы чёрных металлов. По данным отчётности Северо-Западного таможенного управления, доход от эспорта металлолома составил 72,7 млн долларов. Второй по размеру выручки экспортной строкой стала древесина и изделия из древесины — 19 млн долларов. На третьем месте по выручки — экспорт лесоматериалов, полученных распиловкой (в т.ч. стружка): экспортная выручка этого товара составила 11,3 млн долларов. Среди импорта товаров лидером по выручке стала закупка реакторов, котлов и прочего оборудования — 34,5 млн долларов. На втором месте — корма для животных, импорт этой категории продуктов составил 12,5 млн долларов. На третьем месте — установки для кондиционирования воздуха (10,8 млн долларов). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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