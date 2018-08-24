Российский рынок акций растет в начале торгов по основным индексам

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ усилил рост по основным индексам в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск пятницы рос на 0,4% — до 2269,34 пункта, индекс РТС — на 0,92% — до 1053,57 пункта.