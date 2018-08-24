ФСС направил свыше 100 млн рублей тульским предприятиям на профилактику травматизма

ТУЛА, 24 августа. / ТАСС /. Фонд социального страхования направил предприятиям Тульской области на профилактику производственного травматизма свыше 100 млн рубле с начала года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном отделении организации.

"В 2018 году фонд направил предприятиям 110 млн рублей, что позволило провести медицинские осмотры сотрудников, а также необходимое обучение по охране труда", — сказал собеседник агентства. Он заметил, что также в рамках программы средства пошли на приобретение средств индивидуальной защиты и специальные оценки условий труда.

В связи с этим в региональном отделении также напомнили, что с начала года фонд выплатил пострадавшим на производстве в Тульской области почти 362 млн рублей. Порядка 30 млн рублей потратили на покупку спецтранспорта для 53 человек. Программа по финансированию мер по профилактике производственного травматизма реализуется фондом социального страхования с 2014 года.