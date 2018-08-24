События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 августа

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

0,8% (факт)

Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м)

0,3% (факт)

Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

0,5% (факт)

Германия — ВВП (г/г) (2кв2018)

2,3% (факт)

11:30 Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов

40,5 тыс.

40,6 тыс.

15:30 США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)

15:30 США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)

15:30 США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)

-0,5%

предв.

США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)

20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/

-60,7 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

573,4 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC

-3,7 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC

179,7 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC

-51,8 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC

-58,4 тыс.

22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю

5,3 тыс.

22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC

-1,8 тыс.

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)

Московская биржа — телеконференция менеджмента

Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

НОВАТЭК — СД (об итогах деятельности за 1П2018, о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)

6,95 (1П2017) + 8 (фин) — див-д 2017

ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, согласие на сделку с заинтересованностью)

ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, об уменьшении УК ПАО путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества)

22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.09.2018) — див-д 2017