События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 августа 

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
0,8% (факт)
Япония — Общенациональный ИПЦ (м/м)
0,3% (факт)
Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
0,5% (факт)
Германия — ВВП (г/г) (2кв2018)
2,3% (факт)
11:30 Великобритания — Валовой объем одобренных ипотечных займов
40,5 тыс.
40,6 тыс.
15:30 США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
15:30 США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
15:30 США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)
-0,5%
предв.
США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
17:00 США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
20:00 США — Число буровых установок от Baker Hughes
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U. S. Commodity Futures Trading Commission/
-60,7 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
573,4 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
-3,7 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
179,7 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
-51,8 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
-58,4 тыс.
22:30 США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
5,3 тыс.
22:30 США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
-1,8 тыс.
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
Московская биржа — телеконференция менеджмента
Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
НОВАТЭК — СД (об итогах деятельности за 1П2018, о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам за 1П2018)
6,95 (1П2017) + 8 (фин) — див-д 2017
ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, согласие на сделку с заинтересованностью)
ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, об уменьшении УК ПАО путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества)
Группа ПИК — ВОСА (реестр закрыт 30.07.2018, в заочной форме, див-ды 2017)
22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.09.2018) — див-д 2017