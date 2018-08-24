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Гончаров: Вся украинская элита «сидит» в долларе США
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Гончаров: Вся украинская элита «сидит» в долларе США 

Украина.ру 46 минут назад
Фото: Украина.ру
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ УКРАИНСКАЯ ЭЛИТА «СИДИТ» В ДОЛЛАРЕ США, опасаясь инфляции и девальвации и, прежде всего, ожидая обрушения украинского рынка ОВГЗ (Облигации внутреннего государственного займа — ред.). Всё больше и больше долговых обязательств, всё больше эмиссий гривны и ОВГЗ. Этот опасный тренд четко видят инвесторы. Поэтому на этой неделе спрос на ОВГЗ в гривне упал до минимума, даже на самые короткие 4-х месячные бумаги спрос резко рухнул до 26,8 млн грн., хотя на прошлой неделе было размещено на общую сумму в 1,076 млрд грн. ! И это при том, что в ближайшие 1,5 года для нас пик выплат по долговым обязательствам, т.е. предстоит вернуть более 10 млрд долл. США только валютного долга. Кстати, госдолг — это деньги, которые должен каждый украинец до 2000 долларов США. Словом, гривна не нужна местному истеблишменту.
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