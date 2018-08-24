Индия остановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за США

Индия с апреля не переводит платежи по большинству оружейных контрактов с Россией из-за введенных США санкций против Рособоронэкспорта

Приостановка платежей связана с введенными по американскому закону CAATSA санкциями против Рособоронэкспорта, которые угрожают вторичными санкциями контрагентам предприятия, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что российские официальные лица обратили внимание на проблемы с платежами по оружейным контрактам еще в 2014 году, когда Западом были введены первые санкции.

Во вторник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев , выступая на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, сообщил, что из-за санкций США госпосредник решил задействовать альтернативные валюты в расчетах с клиентами.

Так, рассматривается «возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли».

Михеев заявлял также, что Россия намерена занять место США в мировом экспорте оружия. Военный эксперт оценил эту возможность.

Напомним, в начале августа вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в ответ на новые санкции США Россия может увеличить расчеты в национальных валютах.

Данную идею положительно оценили в Турции; кроме того, президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже заявлял, что Анкара готова использовать в расчетах с торговыми партнерами нацвалюты.

Сообщалось также, что российский производитель алмазов «Алроса» уже опробовал механизм расчета с иностранными покупателями в рублях.

Западные эксперты отреагировали на намерение России, Ирана и Турции на фоне американских санкций торговать в местных валютах, заявив, что странам не удастся подорвать монополию доллара.