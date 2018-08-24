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Индия остановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за США
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Индия остановила платежи по оружейным контрактам с Россией из-за США 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индия с апреля не переводит платежи по большинству оружейных контрактов с Россией из-за введенных США санкций против Рособоронэкспорта.
Приостановка платежей связана с введенными по американскому закону CAATSA санкциями против Рособоронэкспорта, которые угрожают вторичными санкциями контрагентам предприятия, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Отмечается, что российские официальные лица обратили внимание на проблемы с платежами по оружейным контрактам еще в 2014 году, когда Западом были введены первые санкции.
Во вторник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, выступая на форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, сообщил, что из-за санкций США госпосредник решил задействовать альтернативные валюты в расчетах с клиентами.
Так, рассматривается «возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли».
Михеев заявлял также, что Россия намерена занять место США в мировом экспорте оружия. Военный эксперт оценил эту возможность.
Напомним, в начале августа вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в ответ на новые санкции США Россия может увеличить расчеты в национальных валютах.
Данную идею положительно оценили в Турции; кроме того, президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее уже заявлял, что Анкара готова использовать в расчетах с торговыми партнерами нацвалюты.
Сообщалось также, что российский производитель алмазов «Алроса» уже опробовал механизм расчета с иностранными покупателями в рублях.
Западные эксперты отреагировали на намерение России, Ирана и Турции на фоне американских санкций торговать в местных валютах, заявив, что странам не удастся подорвать монополию доллара.
Отметим, что о планах перевести торговлю между Россией и Турцией на нацвалюты сообщалось еще в 2016 году. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эти намерения.
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