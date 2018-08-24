Рынки энергоносителей ждут прояснения перспектив доллара

Цены энергоносителей за прошедшие сутки претерпели лишь незначительные изменения. По нефти WTI были попытки продолжить рост, и цена даже вышла немного выше локального максимума средины августа. Большим вопросом является способность цены его преодолеть в ближайшее время.

Сегодня основным мотивом дальнейшей динамики цен нефти является поведение индекса доллара. В пятницу рынки с замиранием ждут выступления главы ФРС на Джексон-Хоул, в котором должны прозвучать вопросы монетарной стратегии важнейшего мирового регулятора. Это особенно важно после неоднократных высказываний Трампа о необходимости продолжения стимулирующей монетарной политики. Выступление Пауэлла может стать своеобразным ответом Трампу, и, в любом случае, повлияет на динамику доллара, что рикошетом даст вклад в динамику нефтяных цен.

Среднесрочно цена нефти остается относительно благоприятной. Но степень ее благоприятности немного разная для разных участников рыночного процесса. Сейчас в СМИ и ведущих новостных агентствах идет активное обсуждение возможного переноса на неопределенный срок IPO Saudi Aramco. Напомним, что компания намерена разместить до 5% своих акций и привлечь рекордные $100 млрд, что стало бы важнейшим событием для энергетического и фондового рынков. В четверг министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что правительство страны все еще привержено идее IPO акций компании, но оставляет время его проведения на свое усмотрение, когда условия станут наиболее благоприятными. В марте Аль-Фалих говорил, что оно может быть перенесено на 2019 год.

У рынка есть опасения, что СА в настоящее время сомневается в стабильных перспективах динамики цен нефти. Хотя, возможно, что просто при сегодняшних комфортных нефтяных ценах у СА просто нет острой и срочной необходимости проведения размещения для получения в бюджет дополнительных доходов. Обсуждение очередного переноса размещения можно рассматривать также как необходимость дополнительного времени на предпродажную подготовку, приведение компании к совершенно новым стандартам прозрачности с публично раскрываемой отчетностью.

Другой важной темой рынка стала торговая война США с Китаем, которая высветила перспективу введения экспортных пошлин на поставки американских энергоносителей в Поднебесную. На очередной ввод экспортных пошлин на китайские товары, Китай планирует введение 25-процентных таможенных пошлин на ряд наименований энергоносителей, поставляемых из США. Пошлины будут распространяться на сжиженный нефтяной газ, коксовый газ, бурый уголь, бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, нафту, авиационный керосин, осветительный керосин, моторное масло, горючее масло, сжиженный этилен, пропилен, бутен, непрокаленный нефтяной кокс и ряд других наименований. С учетом довольно скромной доли (порядка 3%) в китайском импорте нефти и нефтепродуктов в 2017 году особенных изменений на рынке произойти не должно. Выпадающие объемы поставок будут распределяться среди других поставщиков, включая Россию. Так что влияние указанного шага Китая на мировой рынок энергоносителей будет ограниченным.

Другое дело, что за подобным шагом просматриваются перспективы будущего введения пошлин на поставки сжиженного метана, которого пока нет в указанном списке. Напомним, что Китай является очень перспективным покупателем СПГ, и возможный новый виток тарифной войны может довести до введения Китаем экспортных пошлин и на поставки сжиженного газа. Это было бы крайне болезненным для США, которые имеют планы по наращиванию СПГ поставок на мировой рынок, и поставки газа в Китай занимают в этих планах ведущее место. Но тем интереснее перспективы открывались бы для поставок СПГ из России.

Интересное время эпохи перемен.