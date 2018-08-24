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В США стартует встреча центральных банкиров в Джексон-Хоуле
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В США стартует встреча центральных банкиров в Джексон-Хоуле 

Прайм 34 минуты назад
Валютная пара EURUSD продолжает движение в коридоре 1,154-1,162. Значимых событий, способствующих выходу пары с текущего диапазона, не наблюдается. Вышедшие накануне с утра производственные индексы PMI в Европе оказались значительно ниже ожиданий, однако не оказали существенного влияния на валютный рынок. Днем был опубликован протокол июльского заседания ЕЦБ, исходя из которого, у членов Правления Банка снижается неопределенность относительно будущей траектории инфляции. Регулятор ожидает увеличения темпов инфляции и сохраняет намерения удерживать ключевую ставку на текущем уровне до конца лета следующего года с дальнейшим постепенным повышением ставок.
Сегодня фокус рынка смещается в сторону ежегодной встречи центральных банкиров в Джексон-Хоуле. Внимание будет приковано, прежде всего, к выступлению главы ФРС Д. Пауэлла, от которого ожидают подтверждения тезисов опубликованного в среду протокола июльского заседания FOMC. При этом, как правило, встречи в Джексон-Хоуле не оказывают ощутимого влияния на Forex.
Рубль отошел от недельных пиков после решения Банка России приостановить до конца сентября покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пресс-релиз ЦБ был опубликован, когда рубль находился вблизи отметки 69 в паре с USD и 80 в паре с EUR. Вероятно, риск превышения данных отметок вызывает беспокойство ЦБ. ЦБ уже не первый раз приостанавливает покупки валюты (это происходило и в апреле, и в августе), но на сей раз впервые весьма четко обозначил ориентиры по срокам отсутствия покупок. Это позитивный сдвиг в коммуникации ЦБ, который несколько снизил неопределенность, существующую на рынке. В то же время операции ЦБ не являлись ключевым источником давления на рубль, поэтому их приостановку вряд ли можно считать фактором, способным развернуть тренд на валютном рынке. Скорее можно говорить о некотором смягчении давления на рубль, которое также может быть подкреплено приближающимся пиком налоговых платежей (27 августа).
Риски обострения санкций, являющиеся ключевым источником давления на рубль, сохраняются. Как следствие, рубль остается уязвимым в ближайшие месяцы, пока не будет получена более конкретная информация по изменениям санкционного режима. Накануне стало известно, что вступление в силу первого пакета санкций по делу Скрипалей (запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения) перенесено с 22 до 27 августа.
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