Банк «Русский Стандарт» вводит новые вклады 

Банк «Русский Стандарт» с 24 августа запускает новые вклады.
«Русский Стандарт — Ежемесячный доход» оформляется в рублях под 5,75—6,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Продуктовый виджет
«Русский Стандарт — Универсальный» в рублях привлекается под 5,5—6%, в долларах — под 0,25—0,5% годовых. Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов не позднее чем за 60 календарных дней до окончания срока депозита, а также расходные операции до суммы неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются в конце срока.
Срок депозитов может составлять 181 или 360 дней. Минимальная сумма при их оформлении в отделении банка — 30 тыс. рублей или 5 тыс. долларов, в интернет-банке — 10 тыс. рублей.
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Автопролонгация возможна не более трех раз», — уточняет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру Нелли Кучихина.