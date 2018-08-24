Банк «Русский Стандарт» вводит новые вклады

Банк «Русский Стандарт» с 24 августа запускает новые вклады.

«Русский Стандарт — Ежемесячный доход» оформляется в рублях под 5,75—6,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Продуктовый виджет

«Русский Стандарт — Универсальный» в рублях привлекается под 5,5—6%, в долларах — под 0,25—0,5% годовых. Предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов не позднее чем за 60 календарных дней до окончания срока депозита, а также расходные операции до суммы неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок депозитов может составлять 181 или 360 дней. Минимальная сумма при их оформлении в отделении банка — 30 тыс. рублей или 5 тыс. долларов, в интернет-банке — 10 тыс. рублей.