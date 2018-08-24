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В понедельник MSCI объявит результаты ребалансировки Russia 10/40: четверка лидеров не изменится
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В понедельник MSCI объявит результаты ребалансировки Russia 10/40: четверка лидеров не изменится 

Прайм 1 час назад
В понедельник, 27 августа, после закрытия рынков индекс-провайдер MSCI объявит результаты ребалансировки индекса Russia 10/40. Все изменения вступят в силу 31 августа, одновременно с квартальным пересмотром глобальных индексов MSCI.
Согласно нашим расчетам, никаких изменений в составе четверки лидеров (GAZP, LKOH, SBER, TATN) произойти не должно. Интересно, что в связи с особым подходом, применяемым MSCI к компаниям, в отношении которых действуют секторальные санкции, вес SBER, в данный момент составляющий 7%, не будет увеличен до 9% (если коротко, то агентство старается сохранять вес включенных в санкционные списки компаний без изменений, там, где это возможно без нарушения пороговых значений индекса 10/40). Самым значительным изменением в четверке лидеров должно стать увеличение веса LKOH на 0,5 пп, до 9,2%. За пределами четверки лидеров мы ожидаем снижения веса NLMK (-0,6 пп, до 4,1%), MOEX (-0,5 пп, до 3%), IRAO (-0,5 пп, 2,8%), MAGN (-0,4 пп, до 2,3%), PHOR (-0,4 пп, до 2,2%) и HYDR (-0,3 пп, до 1,5%).
Окончательные значения весов в индексе после его ребалансировки могут слегка отличаться от приведенных выше, т.к. MSCI при расчете будет использовать цены по состоянию на закрытие торгов 27 августа. Однако мы полагаем, что расхождения будут минимальными. У нас нет данных о сколько-нибудь значительных пассивных инвестициях, осуществляемых в соответствии с индексом MSCI Russia 10/40. Однако индекс используется в качестве бенчмарка инвестирующими в Россию активно-управляемыми европейскими фондами, из-за чего в результате ребалансировки их позиции в акциях компаний, чей вес был понижен, могут оказаться выше индекса, и наоборот.
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