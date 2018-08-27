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Оборот розничной торговли в Алтайском крае превысил 150 млрд рублей
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Оборот розничной торговли в Алтайском крае превысил 150 млрд рублей 

АиФ — Алтай 42 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Оборот розничной торговли в Алтайском крае в первом полугодии 2018 года превысил 150 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
По данным Алтайкрайстата, прирост произошел за счет крупных (+6,6%), средних (+8%) организаций и микропредприятий (+3%).
В сфере непродовольственных товаров больше всего выросли продажи периферийных устройств (принтеров, манипуляторов, плоттеров, сканеров, модемов и др.) (в 1,9 раза), велосипедов (+36,5%), бытовых ламп (+24,3%), аудио— видеотехники (+16%), автозапчастей (+13,4%), автомобилей (+11,5%), мебели (+11,2%), лекарств (+10,4%). Оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 1,8% и составил 75,1 млрд рублей.
Оборот торговли продовольственными товарами составил 75,3 млрд рублей (+1%). Выросли продажи картофеля (+18%), свежих овощей (+7,2%), чая, кофе, какао (+8,6%), крупы (+8,3%), кондитерских изделий (+6,1%), молочных продуктов (+4,6%).
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