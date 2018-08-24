Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,82%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов розничной торговли, компаний химической и нефтедобывающей промышленности и целлюлозно-бумажной промышленности.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 вырос на 0,82%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Trend Micro Inc. (T:4704), которые подорожали на 260,0 п. (3,93%), закрывшись на отметке в 6.870,0. Котировки Oji Holdings Corp. (T:3861) выросли на 26,0 п. (3,65%), завершив торги на уровне 739,0. Бумаги Secom Co., Ltd. (T:9735) выросли в цене на 265,0 п. (3,00%), закрывшись на отметке 9.104,0.

Лидерами падения стали акции Chiyoda Corp. (T:6366), цена которых упала на 50,0 п. (6,09%), завершив сессию на отметке 771,0. Акции Pacific Metals Co., Ltd. (T:5541) поднялись на 110,0 п. (2,86%), закрывшись на уровне 3.740,0, а Mitsubishi Materials Corp. (T:5711) снизились в цене на 80,0 п. (2,68%) и завершили торги на отметке 2.900,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2420) превысило количество закрывшихся в минусе (969), а котировки 221 акций практически не изменились.

Котировки акций Trend Micro Inc. (T:4704) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,93%, 260,0 п., и завершили торги на отметке 6.870,0. Котировки акций Secom Co., Ltd. (T:9735) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,00%, 265,0 п., и завершили торги на отметке 9.104,0.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 3,69% до отметки 14.89.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,81%, или 0,55, достигнув отметки $68,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,67%, или 0,50, до $75,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,21%, или 2,50, до отметки $1.196,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,08% до 111,39, а котировки EUR/JPY повысились на 0,30%, достигнув отметки 128,83.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 95,41.