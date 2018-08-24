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Евробонды госбанков по-прежнему выглядят хуже рынка
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Евробонды госбанков по-прежнему выглядят хуже рынка 

Прайм 48 минут назад
Суверенные еврооблигации РФ к вечеру полностью отыграли утреннее падение. Вчера утром российские суверенные евробонды продолжили снижаться при в целом нейтральном внешнем фоне. Доходность UST10 большую часть дня оставалась неизменной, цены на нефть также были стабильны. Еврооблигации других EM лишь к вечеру начали дешеветь. Днем, когда рубль начал стремительно восстанавливаться после утренних потерь, котировки российских евробондов также пошли вверх и к вечеру смогли практически целиком отыграть свое падение. По итогам дня потери в среднем не превышали 0,1 п.п., и только два выпуска RUSSIA’28 (YTM 5%) и RUSSIA’42 (YTM 5,4%) подешевели на 0,2 п.п. Пятилетний CDS-спред вырос на 1 б.п. до 165 б.п., примерно на этом уровне он остается уже практически неделю.
Санкции Госдепа США в рамках дела Скрипалей, которые должны были вступить в силу 22 августа, начнут действовать в понедельник, 27 августа, впрочем, они уже учтены рынком. Вчера один из авторов законопроекта по санкциям Крис Ван Холлен заявил, что новые ограничительные меры затронут российские банки, но вступят в силу, только если вмешательство России в американские выборы будет доказано. Таким образом, санкционный фактор остается ключевым для российских активов, и его усиление в последнее время не дает поводов рассчитывать на рост российских бумаг в ближайшее время.
Бумаги госбанков по-прежнему выглядят хуже рынка. В корпоративном сегменте большая часть бумаг оставалась стабильной, тогда как еврооблигации банков вновь показывали динамику хуже рынка. После двух дней восстановления котировок евробонды ВЭБа снова начали дешеветь и вчера потеряли 0,2–0,7 п.п. от номинала. Также среди бумаг госбанков выделились евробонды Газпромбанка — минус 0,2–0,5 п.п. Обратим внимание и на старший выпуск SBERRU’22 (YTM 5,7%), снизившийся на 0,3 п.п. от номинала. На фоне вчерашних заявлений Криса Ван Холлена о том, что новые санкции затронут банки, хотя могут быть и не введены в действие, евробонды госбанков, вероятно, останутся под давлением и до выяснения деталей законопроекта по-прежнему будут выглядеть хуже рынка. Среди субордов частных банков отметим «вечный» выпуск Тинькофф Банка, подешевевший на 1,2 п.п. В нефтегазовом секторе вчера бумаги незначительно теряли в цене, длинные еврооблигации Газпрома оказались в минусе на 0,2–0,3 п.п. от номинала. У металлургов котировки также снизились незначительно — в пределах 0,1 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон умеренно позитивный: нефть продолжает дорожать и утром превысила 75 долл. /барр., доходность US10 практически не меняется, азиатские рынки преимущественно растут, как и фьючерсы на американские индексы.
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