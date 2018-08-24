Евробонды госбанков по-прежнему выглядят хуже рынка

Суверенные еврооблигации РФ к вечеру полностью отыграли утреннее падение. Вчера утром российские суверенные евробонды продолжили снижаться при в целом нейтральном внешнем фоне. Доходность UST10 большую часть дня оставалась неизменной, цены на нефть также были стабильны. Еврооблигации других EM лишь к вечеру начали дешеветь. Днем, когда рубль начал стремительно восстанавливаться после утренних потерь, котировки российских евробондов также пошли вверх и к вечеру смогли практически целиком отыграть свое падение. По итогам дня потери в среднем не превышали 0,1 п.п., и только два выпуска RUSSIA’28 (YTM 5%) и RUSSIA’42 (YTM 5,4%) подешевели на 0,2 п.п. Пятилетний CDS-спред вырос на 1 б.п. до 165 б.п., примерно на этом уровне он остается уже практически неделю.

Санкции Госдепа США в рамках дела Скрипалей, которые должны были вступить в силу 22 августа, начнут действовать в понедельник, 27 августа, впрочем, они уже учтены рынком. Вчера один из авторов законопроекта по санкциям Крис Ван Холлен заявил, что новые ограничительные меры затронут российские банки, но вступят в силу, только если вмешательство России в американские выборы будет доказано. Таким образом, санкционный фактор остается ключевым для российских активов, и его усиление в последнее время не дает поводов рассчитывать на рост российских бумаг в ближайшее время.