Зеркало экономики

Стали известны свежие данные по грузоперевозкам за июль и за семь месяцев текущего года. В целом позитивный тренд сохраняется. С января по июль рост составил почти 3,5%. Самый массовый груз российских железных дорог — уголь — прибавил за 7 месяцев почти 5%. В июле росла погрузка черных металлов, а в целом с начала года они прибавили 11,6%. Традиционно в плюсе минеральные удобрения и лесные грузы. Причем последние за июль выросли на 3,2%, заметим, что по итогам первого полугодия было 2,7%. Отдельного разговора стоят перевозки грузов в контейнерах. Это самый быстрорастущий сегмент в грузоперевозках по ж/д. Причем, рост идет по всем направлениям: экспорт, импорт, транзит, внутренние направления. Продолжает генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов

Алексей Безбородов генеральный директор исследовательского агентства Infranews Растет экспорт, растет импорт: экспорт вырос на 18%, импорт вырос на 18%. Транзит больше, чем на 20% вырос. В целом картина отличная и по тоннам-километрам и по тоннам, по обороту контейнеров, в общем, все хорошо растет, все развивается. С точки зрения всей ситуации на сети, все выглядит очень неплохо.

Доставка грузов в железнодорожных контейнерах — самый современный и удобный вид перевозок. Это безопасность, защита от повреждений и хищений. Нет необходимости перегрузки при смене маршрута. С контейнерами можно комбинировать несколько видов транспорта: например, груз доставляется до морского порта, потом без перегрузки он отправляется по морю, далее автомобильным транспортом и так далее. Да, доля контейнерных перевозок по сети РЖД пока не такая высокая, как хотелось бы. Но она растет. Параллельно растет конкуренция между перевозчиками. И, важный момент — все больше грузоотправителей предпочитают этот вид перевозок.

Конкуренция очень активная, реально огромное число игроков. Постоянно выходят на рынок новые игроки, как минимум 2-3 крупные компании выходят в год на рынок, десятки, даже сотни мелких компаний. В принципе, идут процессы, которые свойственны для контейнерного рынка во всем мире: приходят 10, уходят 8, 2 остаются, постепенно рынок разрастается. Развитый стал контейнерный рынок и о нем стали больше знать. Реальность такова, что очень много людей просто не знали, то есть возили в машинах, возили в крытых вагонах и так далее. Контейнеры — после того, как их используешь — уже практически не в состоянии отказаться от их использования, от логистики в контейнерах.

Что еще важно отметить: росту перевозок в контейнерах или, используем профессиональный термин, «контейнеризации» — во многом способствовала и гибкая ценовая политика РЖД. В частности, летом оператор ввел скидки на перевозки в контейнерных поездах с Дальнего Востока, кроме того снижены тарифы на все контейнерные перевозки по внутренним направлениям. Что касается перспектив, то аналитики ожидают продолжение роста объемов перевозок по всем направлениям, включая транзитные. О них упоминаем отдельно, так как в этом году разгорается пожар международных торговых войн.

Рост будет суммарный где-то на уровне 13-14%, ничего такого плохого, чтобы предвещало нам какие-то кризисы, нет. Я подозреваю, что рост сохранится, даже чуть больше он будет. Единственное, нестабильность вносит мировая повестка: война торговая между США и Китаем, между США и Европой. Достаточно серьезно пугает очень многих, но в нашей ситуации главное — сохранять спокойствие, все у нас от нас только зависит. Мы не являемся с точки зрения экономики зависимой от таких факторов страной. На самом деле мы развиваемся своим путем и вполне неплохо развиваемся.

Еще несколько цифр в целом по перевозкам грузов по ж/д за первые семь месяцев года. Мы не упомянули нефтеналив. Этот сегмент не в лидерах и о причинах не раз говорилось: это и развитие трубопроводного транспорта и налоговый маневр, благодаря которому снизилось производство мазута. Но отметим, что перевозка нефти и нефтепродуктов хоть и не показала положительную динамику, но и не показала отрицательную. Причем, сейчас в самом разгаре навигация на внутренних водных путях, когда железнодорожные перевозки сталкиваются с сильной конкуренцией со стороны водного транспорта. И еще один груз, о котором мы не можем забыть. Перевозки зерна по ж/д с начала года увеличились больше, чем в полтора раза. Это все еще эффект рекордного урожая прошлого года. Но сейчас продолжается уборка нового урожая. Он, по прогнозам, будем меньше, чем в 2017 году. Зато отличная конъюнктура: в мире снижается сбор зерновых, ухудшается их качество, а значит растут мировые цены, что стимулирует наших экспортеров. К тому же в их распоряжении проверенная высоким урожаем железнодорожная логистика.