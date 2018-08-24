Задолжавший более миллиона рублей житель Кубани стал пешеходом

Приставы арестовали иномарку жителя Тихорецкого района (Краснодарский край), который задолжал 1 386 204 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю.

Мужчина оформил кредит, но не оплачивал его. Общая сумма задолженности составила 1 386 204 рублей. Тогда сотрудники банка подали в Службу судебных приставов исполнительный лист.

Домой к неплательщику приехали пристав и представитель банка. Они увидели Chevrolet, принадлежавший должнику, описали и арестовали машину. Автолюбитель не согласился с таким решением и потребовал пригласить адвоката. Вскоре транспортное средство выставят на торги.