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Задолжавший более миллиона рублей житель Кубани стал пешеходом
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Задолжавший более миллиона рублей житель Кубани стал пешеходом 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Приставы арестовали иномарку жителя Тихорецкого района (Краснодарский край), который задолжал 1 386 204 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Краснодарскому краю.
Мужчина оформил кредит, но не оплачивал его. Общая сумма задолженности составила 1 386 204 рублей. Тогда сотрудники банка подали в Службу судебных приставов исполнительный лист.
Домой к неплательщику приехали пристав и представитель банка. Они увидели Chevrolet, принадлежавший должнику, описали и арестовали машину. Автолюбитель не согласился с таким решением и потребовал пригласить адвоката. Вскоре транспортное средство выставят на торги.
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