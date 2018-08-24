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Рябков: Россия хочет цивилизованного разрешения торговых споров между США и Китаем
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Рябков: Россия хочет цивилизованного разрешения торговых споров между США и Китаем 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Москва заинтересована в разрешении «торговой войны» между Пекином и Вашингтоном цивилизованными методами. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Он указал, что у этой «торговой войны» скорее всего будут последствия с точки зрения определённой разбалансировки рынков и темпов глобального роста, а данная тенденция нежелательна.
Дипломат также отметил, что Россия как страна, интегрированная в мировую экономику, не может не ощущать на себе последствия торговых споров США и КНР.
«Мы, конечно, заинтересованы, чтобы проблемы были урегулированы более цивилизованным путём и чтобы не предпринимались меры, которые фактически оказывают угнетающее, депрессивное воздействие на мировой экономический рост, на разные рынки», — сказал Рябков.
Торговые отношения между Пекином и Вашингтоном обострились в июне. Тогда Соединённые Штаты анонсировали введение 25-процентных пошлины на ввоз китайских товаров. Их объём достигает 50 миллиардов долларов в год, из которых пошлины на сумму 34 миллиарда долларов начали действовать в июле. В ответ на это Китай ввёл 25-процентные пошлины на продукцию из США.
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