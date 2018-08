Чистая прибыль HP Inc. за 9 месяцев 2017-18 фингода выросла в 2 раза

МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. за девять месяцев 2017-2018 финансового года, которые завершились 31 июля, составила 3,876 миллиарда долларов, что в 2 раза больше в годовом выражении, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила 2,36 доллара против 1,09 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 13%, до 43,106 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за третий квартал увеличилась на 26,4% в годовом выражении, до 880 миллионов долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,54 доллара против прибыли в 0,41 доллара в мае-июле прошлого года. Выручка компании по итогам третьего квартала выросла на 11,7% и достигла 14,586 миллиарда долларов.

"Третий квартал стал еще одним успешным периодом, мы показали стабильные и сбалансированные показатели во всех сегментах и регионах", — приводятся в релизе слова главы HP Inc. Диона Уайслера (Dion Weisler). «Мы внедрили в нашу работу ряд дифференцированных инноваций, запустили новую инициативу роста и продолжили инвестировать в наше будущее, демонстрируя при этом рост выручки», — отметил Уайслер.

HP Inc. — американская IT-компания, созданная в 2015 году в процессе разделения Hewlett-Packard. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.