Обзор инопрессы. США не могут поставить Россию на колени

На уходящей неделе сенатор-республиканец Джон Кеннеди в ходе слушаний в банковской комиссии Конгресса США потребовал ответа от представителя администрации, что делает президент, чтобы поставить на колени российскую экономику, напоминает внештатный автор Вloomberg.

Заместитель министра финансов Сигал Манделкер ответил, что действующие санкции против России достаточно эффективны. Впрочем, по мнению автора, нет никаких свидетельств, что ограничения оказали какое-либо влияние на мировоззрение или планы российского президента.

В исключительном случае Вашингтон может ввести в отношении России такое же эмбарго как против Ирана. Это не даст компаниям, связанным с США, вести бизнес с Россией. Наказание настигнет российские банки, оперирующие с долларом, а также покупателей нефти и газа.

Задумывая тотальную экономическую войну, Вашингтон должен ответить на два стратегических вопроса: какова цена, которую они готовы заплатить для того, чтобы добиться уступок от правительства Путина, и сколько времени они готовы ждать результата?

Новые ограничения в отношении энергетических и технологических российских компаний приведут к ответным мерам против американского бизнеса. 50 крупнейших компаний, в числе которых Philip Morris International , PepsiCo и Procter & Gamble , зарабатывают в России в год около 16 млрд долларов. До сих пор Кремль отказывался принимать против них какие-либо санкции.

В макроэкономическом плане Россия, имеющая минимальную безработицу, невысокую инфляцию и 400 млрд долларов золотовалютных резервов, быстро не рухнет, если только США не спровоцируют мировой энергетический или долговой кризис. В противном случае Россия будет жить еще долгие годы, довольствуясь относительно небольшим экономическим ростом. США не могут поставить Россию на колени, делает вывод автор статьи.

Коррупция бывших сотрудников Дональда Трампа не вызывает удивления, но поражает то, что они публично обвиняются системой, созданной для защиты сильных мира сего, замечает The Atlantic. Редко кто из американских граждан, имеющих такие состояния и положение в обществе как Майкл Коэн или Пол Манафорт , признаются в чем-либо виновными.

Американская судебная система всегда закрывает глаза на коррупцию богатых людей, вращающихся в политических кругах. Обычные люди отправляются в тюрьму, а богатые со связями творят, что хотят, резюмирует журналист американского издания.

Заявление президента Дональда Трампа, сделанное во время интервью Fox News , о том, что его возможное отстранение от должности приведет к биржевому краху, наделало много шума в западных СМИ.

По мнению СNN , импичмент будет иметь неприятные последствия для инвесторов, биржи перестанут расти рекордными темпами, но биржевой крах кажется чрезмерным.