Доля российских лекарств на фармрынке Татарстана достигла 35% в 2017 году

Доля российских лекарств на фармацевтическом рынке Татарстана по итогам 2017 года достигла в денежном выражении около 35%, сообщает «Реальное время».

Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Фарида Яркаева на пресс-конференции, посвящённой проведению в Казани конференции «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».

Она отметила, что показатель превышает средние значения по стране. Доля отечественных препаратов в денежном выражении — около 30%, в натуральном — 62%.