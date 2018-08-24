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Доля российских лекарств на фармрынке Татарстана достигла 35% в 2017 году
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Доля российских лекарств на фармрынке Татарстана достигла 35% в 2017 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Доля российских лекарств на фармацевтическом рынке Татарстана по итогам 2017 года достигла в денежном выражении около 35%, сообщает «Реальное время».
Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Фарида Яркаева на пресс-конференции, посвящённой проведению в Казани конференции «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка».
Она отметила, что показатель превышает средние значения по стране. Доля отечественных препаратов в денежном выражении — около 30%, в натуральном — 62%.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о тех отраслях, в которых удалось добиться максимальной независимости от импорта.
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