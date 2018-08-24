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В Steam началась распродажа игр THQ Nordic
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В Steam началась распродажа игр THQ Nordic 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Видимо, она приурочена к многочисленным новостям и анонсам этой компании на gamescom 2018.
Darksiders Franchise Pack — 99 рублей (скидка 90%);
Titan Quest Bundle — 453 рубля (скидка 65%);
Battle Chasers: Nightwar — 359 рублей (скидка 60%);
Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered — 249 рублей (скидка 50%);
Elex — 559 рублей (скидка 60%);
This Is the Police 2 — 404 рубля (скидка 10%);
Wreckfest — 1124 рубля (скидка 25%);
SpellForce Franchise Bundle — 937 рублей (скидка 33%).
Cамое интересное предложение — комплект Darksiders Franchise за 99 рублей, состоящий из ремастеров первых двух частей. Скидки будут активны до 27 августа.
Кроме этого, в Steam сейчас можно купить отличный платформер Hollow Knight со скидкой 34% (230 рублей).
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