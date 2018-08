В Steam началась распродажа игр THQ Nordic

Видимо, она приурочена к многочисленным новостям и анонсам этой компании на gamescom 2018.

Darksiders Franchise Pack — 99 рублей (скидка 90%);

Titan Quest Bundle — 453 рубля (скидка 65%);

Battle Chasers: Nightwar — 359 рублей (скидка 60%);

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered — 249 рублей (скидка 50%);

Elex — 559 рублей (скидка 60%);

This Is the Police 2 — 404 рубля (скидка 10%);

Wreckfest — 1124 рубля (скидка 25%);

SpellForce Franchise Bundle — 937 рублей (скидка 33%).

Cамое интересное предложение — комплект Darksiders Franchise за 99 рублей, состоящий из ремастеров первых двух частей. Скидки будут активны до 27 августа.

Кроме этого, в Steam сейчас можно купить отличный платформер Hollow Knight со скидкой 34% (230 рублей).