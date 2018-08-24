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Накопительный счет по сравнению с вкладом обладает рядом преимуществ
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Накопительный счет по сравнению с вкладом обладает рядом преимуществ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Объем портфеля накопительных счетов ВТБ вырос на 45% с начала года и достиг 317 млрд рублей. Одним из драйверов роста стала специальная акция «7,5% по накопительному счету в первый месяц», запущенная в июле 2018 г.
Более 8 тысяч клиентов банка воспользовались данным предложением и разместили свои денежные средства на общую сумму 6,5 млрд рублей в первый месяц действия акции, позволяющей получить повышенную процентную ставку по своему накопительному счету — до 7,5% годовых. Клиенты ВТБ могут увеличить процентную ставку по своему накопительному счету в первый месяц размещения денежных средств на 3,5 пп.
Чтобы принять участие в акции и получить повышенную ставку, необходимо оформить «Мультикарту» с опцией «Сбережения», открыть новый накопительный счет и разместить на нем денежные средства любым удобным для клиента способом: в отделении банка, банкомате, интернет банке или в мобильном приложении банка. Предложение доступно как для новых вкладчиков, так и для действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.
Продукт является бессрочным, закрыть его можно в любой момент. Размещенные на счете средства (до 1,4 млн руб.) застрахованы АСВ.
«Накопительный счет по сравнению с вкладом обладает рядом преимуществ для клиентов, — подчёркивает старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка Юлия Деменюк. — Он позволяет вкладчикам в любое время воспользоваться собственными денежными средствами без потери ранее начисленных процентов, а также получить высокую процентную ставку на остаток. Клиенты по достоинству оценили наличие данного продуктового предложения, что отразилось в росте нашей клиентской базы».
До конца года банк планирует сохранить тенденцию роста портфеля накопительных счетов и увеличения количества клиентов, оформивших данный продукт.
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