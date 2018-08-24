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Силуанов рассказал о политике правительства в отношении курса рубля
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Силуанов рассказал о политике правительства в отношении курса рубля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НЕ ОСЛАБЛЯЕТ И НЕ УКРЕПЛЯЕТ РУБЛЬ, ПОЛИТИКА НАПРАВЛЕНА НА ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ СИТУАЦИИ — СИЛУАНОВ
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ
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