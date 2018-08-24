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Белоусов оценил доходы ряда отраслей сырьевого экспорта от ослабления рубля
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Белоусов оценил доходы ряда отраслей сырьевого экспорта от ослабления рубля 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дополнительные доходы ряда отраслей от сырьевого экспорта вследствие ослабления рубля оцениваются в 700 миллиардов рублей, заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов.
"Приращение на 10 рублей за доллар, которое мы получили в течение года, а сегодня у нас курс, как известно, находится в районе 60-67-68 рублей, так вот это приращение дало по отношению к объемам сырьевого экспорта прошлого года без участия нефти, газа и угля и, естественно, машиностроения, металлургии, дополнительной выручки в 700 миллиардов рублей. Это огромный ресурс, часть из которого, конечно, может быть направлена на реализацию той повестки, о которой сегодня шла речь", — сказал Белоусов по итогам встречи с бизнесом.
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