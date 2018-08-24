Handelsblatt (Германия): Россия, по всей видимости, вовсе не продала американские облигации, а лишь переместила их

Кремль во всеуслышание объявил о продаже американских облигаций в миллиардном объеме. Российский Центробанк сократил долю американских казначейских облигаций на 84% до 14,9 миллиардов долларов. «Мы продолжим сокращать наши вложения в американские ценные бумаги и становиться независимее от доллара», — заявил российский министр финансов Антон Силуанов в среду. В тот же день в силу вступили новые американские санкции против России. Российский премьер Дмитрий Медведев уже говорит об «объявленной экономической войне» Вашингтона против России. На первый взгляд, конфликт продолжает обостряться. Но, по всей видимости, Москва играет краплеными картами.

Хотя данные Центробанка свидетельствуют о том, что до конца мая объем американских облигаций был сильно сокращен с 96 до 14,6 миллиардов долларов, но, по всей видимости, Центробанк не продал их, а лишь переместил.

На это указывают данные американского финансового ведомства, которые подтверждают лишь продажу облигаций в объеме 35 миллиардов долларов. 46 миллиардов долларов считаются, как сообщают российские СМИ, «пропавшими».

Расследование по горячим следам. Как свидетельствуют американские данные, в то время как Центробанк продавал американские облигации, объем американских гособлигаций в налоговом оазисе в Карибском море, на Каймановых островах вырос на 20 миллиардов долларов, в Бельгии — на 25 миллиардов долларов. То есть Россия продала облигации на сумму не 81 миллиардов долларов (что составляет 84% от общего объема), а переместила большую их часть в офшоры, как отмечают экономисты Бенн Штайль и Баньямин Делла Рока в блоге американского аналитического центра Council of Foreign Relations.

Из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США отношения между двумя странами обострились. Сразу после победы Трампа, которого поддерживали российские спецслужбы в социальных сетях, Москва значительно увеличила инвестиции в американские казначейские облигации. Китай и Япония — два других крупных инвестора — напротив, тут же начали продавать американские облигации.

Убить двух зайцев одним махом

Перемещение американских облигаций в офшорные зоны и тем самым сокрытие их реального владельца, по мнению российских финансовых экспертов, должно помочь убить двух зайцев одним махом. Российские активы тем самым должны быть защищены от все более жестких американских санкций, без дальнейшего ослабления Трампа. Трамп снова похвалил Путина.

Кроме того, в российской внешней торговле использование доллара значительно выросло. Если в прошлом году 40% всех операций оплачивалось в долларах, то в начале 2018 года это было уже 46%. Доля евро за этот период сократилась с 32 до 22%.

Вместе с тем, по данным МВФ , ЦБ в июле приобрел 26,1 тонны золота, пополнив свои запасы сильнее всего за последние месяцы. Таким образом, запасы были доведены до 2 170 тонн. Так, Москва планирует избежать еще более жестких санкций, сообщают эксперты агентства Блумберг

Золото дает «стопроцентную защиту от юридических и политических рисков», заявил вице-председатель Центробанка Дмитрий Тулин . Согласно данным ЦБ, российские запасы золота в настоящий момент оцениваются в 77,4 миллиардов долларов.

«Путин сделал умный шаг», — отметил Джим Рикардс, издатель журнала «Стратегическая разведка». Сбросить американскую валюту и приобрести золото — это защитит Россию от замораживания ее долларовых активов и санкций. И вот выясняется, что продажа долларовых активов идет, по всей видимости, не так активно, как было заявлено.

Возможны новые санкции против России

Новые американские санкции, вступившие в силу в среду, чувствительны для России. Так, вводится запрет на продажу товаров для производства высокотехнологичной продукции. Санкции были введены в качестве ответных мер на отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля в марте этого года в Великобритании.

США предполагают, что за нападением стоит Россия. Дальнейшие санкции могут быть введены на основании предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

В этой связи США могут запретить банкам выдавать кредиты России или приобретать российские облигации. Российская национальная валюта в последние две недели оказалась под сильным давлением. В настоящий момент зарубежные инвесторы владеют 28% российских рублевых облигаций — минимальный уровень с марта 2017 года.