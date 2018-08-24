Ещё
Биржи Европы торгуются в плюсе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.89
78.36
78.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
75.51
–0.09 Золото
1192.43
+0.06 РТС
1056.05
+0.14
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1586
+0.0175
10.08
1.1412
23.08
19.08
14.08

Биржи Европы торгуются в плюсе на новостях из Италии и статистике по Германии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские фондовые биржи в пятницу растут на новостях о возможной помощи США в обслуживании госдолга Италии, а также на статистике по ВВП Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15%, до 7574,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5443,93 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 12390,7 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB поднимался на 0,72%, до 20756,88 пункта.
Инвесторы обратили внимание на новости из Италии. Газета Corriere della Sera со ссылкой на высокопоставленные источники в Риме в пятницу сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе июльской встречи в Вашингтоне с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил ему помощь по финансированию государственного долга страны в 2019 году.
По данным Банка Италии, размер госдолга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума, превысив 2,311 триллиона евро. Ожидается, что в 2019 году для обслуживания долга центробанк разместит на рынке облигации примерно на 400 миллиардов евро.
Кроме того, позитив на рынках отражает опубликованную в пятницу статистику по Германии. Согласно данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП Германии, по окончательной оценке, вырос во втором квартале 2018 года на 2,3% в годовом выражении, как и ожидалось.
Прайм: последние новости
Все валюты развивающихся стран несчастливы по-своему Рубль снижается на 15 коп к доллару и на 20 коп к евро, евро выше 78 руб Санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступят в силу 27 августа - госдеп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия решила напугать США рублем33
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Россия потеряла миллиарды909
Россия откажется от доллара591
Европейские банки блокируют россиян
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение