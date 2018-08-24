Биржи Европы торгуются в плюсе на новостях из Италии и статистике по Германии

Основные европейские фондовые биржи в пятницу растут на новостях о возможной помощи США в обслуживании госдолга Италии, а также на статистике по ВВП Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,15%, до 7574,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 5443,93 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 12390,7 пункта. Итальянский индекс FTSE MIB поднимался на 0,72%, до 20756,88 пункта.

Инвесторы обратили внимание на новости из Италии. Газета Corriere della Sera со ссылкой на высокопоставленные источники в Риме в пятницу сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе июльской встречи в Вашингтоне с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил ему помощь по финансированию государственного долга страны в 2019 году.

По данным Банка Италии, размер госдолга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума, превысив 2,311 триллиона евро. Ожидается, что в 2019 году для обслуживания долга центробанк разместит на рынке облигации примерно на 400 миллиардов евро.

Кроме того, позитив на рынках отражает опубликованную в пятницу статистику по Германии. Согласно данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП Германии, по окончательной оценке, вырос во втором квартале 2018 года на 2,3% в годовом выражении, как и ожидалось.