Рынок акций Шри-Ланки закрылся падением, CSE All-Share снизился на 0,05%

Investing.com — Фондовый рынок Шри-Ланки завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, обувной и легкой промышленности и торговли.

На момент закрытия на фондовой бирже Коломбо CSE All-Share упал на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CSE All-Share по итогам сегодняшних торгов были акции PCH Holdings PLC (CM:PCHH), которые подорожали на 0,100 п. (25,00%), закрывшись на отметке в 0,500. Котировки SMB Leasing PLC (CM:SEMB) выросли на 0,1000 п. (25,00%), завершив торги на уровне 0,5000. Бумаги Kelsey Developments PLC (CM:KDL) выросли в цене на 5,50 п. (21,57%), закрывшись на отметке 31,00.

Лидерами падения стали акции Nation Lanka Finance PLC (CM:CSF), цена которых упала на 0,100 п. (12,50%), завершив сессию на отметке 0,700. Акции Good Hope PLC (CM:GOOD) поднялись на 122,00 п. (10,41%), закрывшись на уровне 1.050,00, а Trade Finance &Investments PLC (CM:TFIL) снизились в цене на 6,00 п. (9,38%) и завершили торги на отметке 58,00.

На фондовой бирже Коломбо количество подорожавших бумаг (99) превысило количество закрывшихся в минусе (76), а котировки 57 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,36%, или 0,92, достигнув отметки $68,75 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,36%, или 1,02, до $75,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,37%, или 4,40, до отметки $1.198,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/LKR выросла на 0,25% до 206,875, а котировки USD/LKR повысились на 0,05%, достигнув отметки 160,940.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,25% до 95,31.