Глава Минфина рассказал о политике правительства в отношении курса рубля

Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры», — указал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли правительство дальнейшее ослабление рубля​​​.

Силуанов добавил, что в настоящий момент курс рубля зависит от «плавающих принципов».

«Рубль у нас определяется с учётом плавающих принципов, определяется как потоками валюты в страну, так и из страны, а также ценами на основные товары нашего экспорта», — заключил министр.