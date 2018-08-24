Глава Минфина рассказал о политике правительства в отношении курса рубля 

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рассказал о политике российского правительства в отношении курса рубля.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры», — указал он.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, планирует ли правительство дальнейшее ослабление рубля.
Силуанов добавил, что в настоящий момент курс рубля зависит от «плавающих принципов».
«Рубль у нас определяется с учётом плавающих принципов, определяется как потоками валюты в страну, так и из страны, а также ценами на основные товары нашего экспорта», — заключил министр.
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил ситуацию на российских финансовых рынках.